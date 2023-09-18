Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Он принес присягу во время церемонии инаугурации в Московском концертном зале «Зарядье».

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», – произнес Собянин слова присяги.

На инаугурацию мэра столицы приехал президент России Владимир Путин. Во время своего выступления российский лидер отметил, что в Москве последовательно создается прогрессивная среда, а сам город значительно опережает многие мировые столицы.

Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. По официальным данным, за Собянина отдали 76,39% голосов – это 2 499 114 человек. Итоговая явка составила, по данным Мосгоризбиркома, 42,5%. Во вторник, 12 сентября, ведомство признало выборы состоявшимися.

Помимо Собянина («Единая Россия»), который руководит Москвой с 2010 года, в выборах участвовали представители других партий – Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За Правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Борис Чернышов (ЛДПР) и Леонид Зюганов (КПРФ).