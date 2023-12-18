Специальную операцию России назвали причиной международной изоляции Америки

Соединенные Штаты за последние два года сильно растеряли свое влияние на мировой арене, так считает Дэн Ковалик, профессор Питтсбургского университета.

Эксперт указал, что после начала украинского конфликта Белый дом сильно подорвал свою репутацию, в то время как РФ ее только наработала. На сторону Москвы встали страны, в которых проживает большинство населения земного шара.

«Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло», - заявил Ковалик во время выступления на портале Dialogue Works.

Одним из самых свежих доказательств его утверждения служит голосование в Совете Безопасности ООН по поводу сектора Газа. Там США остались в абсолютном меньшинстве. Даже традиционно проамерикански ориентированный Ближний Восток переходит к союзу с Россией и Китаем. Даже те, кто на словах одобряет действия Америки, на самом деле не приемлет ее методов.