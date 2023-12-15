США собрали информацию по нарушениям Израилем «законов войны»

Соединенные Штаты собрали исчерпывающие данные о действиях ЦАХАЛ на территории Газы, которые позволяют Штатам сделать вывод о нарушении «законов войны», к соблюдению которых многократно призывали ранее власти страны. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

Авторы газеты отметили, что несмотря на заявления чиновников об отсутствии суждений о нарушениях данных законов со стороны Израиля, Соединенные Штаты уже успели собрать детальные данные, на основе которых страна могла бы вынести оценку действиям израильской армии.

Как рассказали изданию источники, разведка Штатов собрала подробную информацию о действиях как израильской стороны, так и палестинской с самого начала конфликта в октябре. Собраны также данные о поражаемых целях, применяемом оружии и потенциальном количестве убитых, подчеркнули источники.

Помимо разведки, такой информацией владеют и члены американского конгресса, утверждают источники. Кроме разведывательного сообщества, информацию о нарушениях Израиля собирают также чиновники госдепартамента, сообщает газета.