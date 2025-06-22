США в зоне досягаемости ракет: Иран заявил, что готов к ответу

После того как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, иранское руководство объявило о начале военных действий.«Для нас война только начинается», — заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в эфире государственного телевидения Ирана.

Он отметил, что около 40 тысяч граждан США, находящихся на Ближнем Востоке, теперь находятся в зоне досягаемости иранских сил. Иран демонстрирует свою готовность атаковать любые цели, включая американские базы, которые теперь официально признаны законными мишенями.

Ведущий иранского телевидения сказал: «Господин Трамп, вы начали, и мы это завершим».

«Любой житель США или военный, находящийся в этом регионе, может стать объектом атаки», — сообщает иранский новостной портал Mehr News.

В то же время, по информации Fox News, при атаке на ключевой ядерный объект Ирана в Фордо американские военные применили шесть специальных бомб, предназначенных для разрушения бункеров. Вес каждой из них составлял 15 тонн. Бомбы были сброшены с бомбардировщиков B-2.

В ходе нападений на объекты в Исфахане и Натанзе были применены около 30 крылатых ракет Tomahawk, выпущенных с подводных лодок.