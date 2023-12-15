США вскоре объявят о развертывании сдерживающей группы для хуситов в Красном море

Соединенные Штаты могут уже сегодня, 15 декабря объявить о развертывании коалиционных сил в акватории Красного моря для сдерживания хуситов и их атак на гражданские суда. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

Авторы портала уточнили, что речь идет об усиленной оперативной группе.

Один из американских чиновников сообщил о том, что администрация Штатов разослала по нескольким каналам предупреждения для хуситов, в которых они потребовали прекратить нападения в акватории.

Специальный посланник Соединенных Штатов по Йемену Тим Лендеркинг попросил коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре сообщить хуситам о том, что его страна сильно обеспокоена данными атаками.

Источники в беседе с авторами портала сообщили о том, что за последние 2 недели уже несколько государств передавали хуситам такие послания. Американские чиновники признали, что их предупреждение не имело должного эффекта.