Стало известно, что может ждать вернувшихся из Польши украинцев

Власти Украины пообещали помощь тем, кто вернется из Польши. Но возвращающихся могут ждать не поддержка, а призыв в армию. Такую точку зрения в своем телеграм-канале озвучил военблогер Сергей Колясников, высмеяв это предложение.

В Украине озвучили планы поддержки тех, кто решил вернуться из Польши на родину. Заместитель руководителя офиса президента Ирина Верещук сообщила, что украинцам, возвращающимся из-за границы, обещают предоставить жилье и социальную помощь. Однако эта инициатива вызвала критику в соцсетях.

Военблогер Сергей Колясников выразил свое мнение в телеграм-канале, где он с иронией отнесся к обещаниям властей. Он написал, что на границе возвращающихся будут встречать комфортабельные миниавтобусы и приветливые гиды из военкомата, намекая на мобилизацию.

