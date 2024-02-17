Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве

Нью-Йоркский суд признал экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Политик теперь обязан выплатить штраф в размере более $350 миллионов, передает американский телевизионный канал CNN .

Сообщается, что экс-президенту Штатов теперь также запрещено занимать руководящую должность в какой-либо из компаний в штате в течение 3-х лет. Политик также был решен права запрашивать кредиты в местных банках.

Суд посчитал, что Трамп фальсифицировал данные в своих финансовых отчетах для того, чтобы получать кредиты и страховку по более выгодным ставкам.

Виновными по той же статье были признаны и оба сына экс-главы государства — Дональд и Эрик. Суд обязал их выплатить $4 миллиона с каждого.

Ожидается, что адвокаты политика подадут апелляцию в суд.