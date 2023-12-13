Такер Карлсон усомнился в своей способности быть вице-президентом США

Популярный тележурналист Такер Карлсон считает, что он вряд ли способен работать вице-президентом США. Об этом он написал в соцсетях.

Карлсон сказал, что он умеет говорить красивые речи, но для работы на таком ответственном посту нужно нечто большее.

Журналист не скрывает своей симпатии к Дональду Трампу. В свою очередь экс-президент США заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом, может сделать Карлсона вице-президентом.

В апреле телеканал Fox News уволил Карлсона. После этого его популярность только увеличилась, а его ролики в соцсетях сообщали больше просмотров, чем телевизионные.