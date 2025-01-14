Танкеры с нефтью из РФ вынуждены были встать на якорь из-за санкций США

США усиливают давление на российскую нефтяную отрасль — 65 танкеров с российским сырьем приостановили свое движение и встали на якорь из-за санкций, введенных американскими властями, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что эти суда составляют около 10% от всего танкерного флота, задействованного в перевозках российской нефти.

Наиболее серьезно санкции отразились на маршрутах грузовых судов — пять танкеров были замечены вблизи китайских портов, а семь — отправились к побережью Сингапура. Остальные суда встали в портах России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Как отмечает агентство, 25 судов, которые ранее попали под ограничения, были замечены у иранских портов и в районе Суэцкого канала. Китайская Shandong Port Group приняла решение запретить заход танкеров, подпадающих под санкции США, в свои порты.

Аналитик инвестиционной компании Jefferies Омар Нокта отметил, что такие ограничения могут оказать положительное влияние на рынок танкеров, создавая новые возможности для других игроков.

Эксперты также подчеркивают, что санкции значительно повлияют на закупочную способность Китая и Индии — традиционных покупателей российской нефти. Трейдеры и эксперты отмечают, что нефтеперерабатывающим заводам этих стран придется расширить импорт сырья из стран Ближнего Востока, Африки и США, чтобы компенсировать дефицит поставок российской нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Индии не считают санкции США в отношении энергетики России серьезными.