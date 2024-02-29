Терапевт: Байден страдает от нескольких заболеваний

Американский президент Джо Байден страдает от апноэ, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита. Об этом заявил терапевт главы Соединенных Штатов в своем заключении, опубликованном в сети.

Согласно тексту данного документа, у главы американского государства было выявлено апноэ во сне, вследствие чего его легкие перестают вентилироваться. Врач также подчеркнул, что данный недуг может приводить к ухудшению памяти, работоспособности и интеллекта.

Более того, у Байдена был обнаружен артрит в спине, гиперлипидемия и гастроэзофагеальный рефлюкс – одно из самых встречающихся болезней ЖКТ, которое в случае с главой государства проявляется в виде частого прочищения горла.

Терапевт также указал, что у президента были найдены участки лентиго и актинических изменений, от чего появляются пятна на коже.

Врач подчеркнул, что черепно-мозговые нервы и вестибулярный аппарат Байдена здоровы. Он также не страдает от тремора, синюшности, цианоза и отеков, заключил специалист.