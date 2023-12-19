Трамп может прекратить поддержку Украины в случае победы на выборах

Если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах, правительство Соединенных Штатов может отказаться от военной поддержки Украины. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на экс-помощников политика и дипломатов ЕС.

Источники сообщили, что при победе Трамп собирается поставить на главные посты абсолютно преданных ему людей, что поможет новоиспеченному президенту Штатов быстро и эффективно изменить направление развития государства, в том числе и в вопросе взаимоотношений с остальными странами. Они уточнили, что речь идет о поддержке Украины, отношениях с НАТО и торговой войне с КНР.

В свою очередь, сам Трамп неоднократно говорил, что готов остановить украинский конфликт в течение суток. В то же время, и в РФ и на Украине данный план считают слишком оптимистичным.