Трамп объявил 11 ноября и 8 мая днями Победы США в двух мировых войнах

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, провозгласил в США дни Победы в Первой и Второй мировых войнах — 11 ноября и 8 мая. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, передает ТАСС.

«Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне», — написал он.

Также Трамп отметил, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне и в целом победили в обеих войнах. Он посетовал на то, что при прежних президентах США американцы перестали праздновать победы, решив возродить данную традицию.

Ранее Дональд Трамп назвал важнейший фактор успеха, которым посчитал любовь к своему делу.