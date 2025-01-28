Трамп подписал указ о разработке в США системы ПРО «Железный купол»

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил распоряжение о создании национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в понедельник, 27 января, пресс-службой Белого дома.

Сообщается, что президент Соединенных Штатов Америки подписал этот документ во время своего рабочего визита из штата Флорида в Мэриленд. Тем самым хозяин Овального кабинета выполнил свое обещание по укреплению системы противоракетной обороны США.

Напомним, в день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп сообщил, что система противоракетной обороны будет создаваться внутри страны. После вступления в должность он планирует отдать приказ военным о начале строительства новейшей системы противоракетной обороны под названием «Железный купол», которая будет полностью создаваться в США.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале высказал мнение, что в первую рабочую неделю в должности президента США Дональд Трамп «пытался запутать весь мир».