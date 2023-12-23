Трамп прокомментировал обвинения в фашизме и сравнение с Гитлером

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал сравнения с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером со стороны своих политических оппонентов. Бывший глава государства заявил, что никогда не следил за речами нацистского лидера и не является последователем его идеологии. Об этом он заявил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

По словам Трампа, он ничего не знает о Гитлере и никогда не читал его труды, а потому, и не может разделять его идеологию и являться его последователем. Бывший президент добавил, что слышал о том, что Гитлер много говорил о крови, но сам Трамп сказал, что об этом ничего не знает.

Недавно предвыборный штаб действующего президента страны Джо Байдена сравнил речи Трампа о мигрантах с выступлениями Гитлера. Таким образом они отреагировали на слова политика о том, что приезжие «отравляют кровь» Соединенных Штатов.

Сам же Байден несколько раз обвинял Трампа в фашизме, на что тот называл соперника фашистом в ответ.