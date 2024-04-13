Трамп: рассматривается вариант сделать помощь Киеву займом вместо «подарка»

Американский политик Дональд Трамп не исключил, что украинское руководство получит финансовую помощь в виде займа, а не «подарка», как планировалось ранее. Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе пресс-конференции со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, его слова передает местный телеканал Fox News .

В ходе мероприятия Трамп подчеркнул, что подобная вероятность рассматривается американским руководством в данный момент. Он добавил, что Вашингтон размышляет о том, чтобы сделать помощь Киеву займом вместо «подарка».

До этого британское издание FT сообщало о том, что Соединенные Штаты выдвинули предложение выделить Киеву помощь в формате займа под залог будущей прибыли, которую планируется получить от замороженных активов РФ.

Инициатива американской стороны подразумевает вывод нынешней стоимости потенциальной прибыли от активов посредством облигаций или кредита. Считается, что данная мера могла бы принести украинскому государству до 40 миллиардов евро.