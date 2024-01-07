Трамп уверен, что Байден уничтожит США до выборов

Экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что действующий глава государства Джозеф Байден уничтожит Соединенные Штаты до выборов 2024 года. Об этом Трамп сообщил на предвыборном митинге в штате Айова.

Трамп добавил, что действующий президент способен развязать Третью мировую войну. Его слова приводят РИА Новости.

«Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», – сказал Трамп.

Отдельно экс-бывший президент США подчеркнул, что он бы сам не допустил конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Трамп заявил, что при нем бы ситуация на Корейском полуострове была бы под контролем, поскольку он, в отличие от Байдена, может договариваться с мировыми лидерами.

Трамп отметил, что нынешним властями США не нравилось, что он налаживал контакт с президентом России Владимиром Путиными. Также политик назвал себя единственным кандидатом на должность президента, способного спасти Америку.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. В них примут участие как Байден, так и Трамп. Также свою кандидатуру выдвинули предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Нью-Джерси Кристи Крис, постпред США при ООН Никки Хейли и не только.