Трамп заявил, что США проиграют третью мировую, если Байден останется у власти

США проиграют в третьей мировой войне еще до того, как она начнется, если на посту президента страны продолжит сидеть Джо Байден. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает информационное агентство РИА Новости .

По словам политика, Штаты даже не будут участвовать в войне, которую проиграют. Он подчеркнул, что данный вопрос и является ценой скорых выборов главы американского государства. Трамп добавил, что если действующий президент пойдет на еще один срок, худшие времена для страны будут впереди.

Трамп также заявил, что президент США не осознает, что происходит, «но окружен очень плохими фашистами». Он выразил мнение, что действующая администрация направляет государство по пути к разрушению, и данный путь является коротким.