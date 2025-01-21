Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению перемирия с Россией

Вступивший в должность президента США республиканец Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов, напомнивших ему, что он обещал прекратить украинский конфликт за первые 24 часа своего президентства.

Он отшутился, что все еще впереди, и напомнил, что прошла всего половина его первого дня на посту главы Белого дома.

«Ну только прошла половина дня. У меня еще есть половина дня», — улыбнулся он.

В продолжение темы Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «готов к заключению перемирия с Россией».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что сможет определить, когда конфликт на Украине может быть завершен, только после беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.