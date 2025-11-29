Туск похвастался первыми спутниками, запущенными Польшей в космос

С космической военной базы Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9, на борту которой размещались первые польские искусственные спутники Земли. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об этом на платформе Х.

Политик указал, что в их число входят спутники программы PIAST и военный спутник Micro SAR.

«Полетели! Польские спутники: военный Micro SAR и спутники программы PIAST, запущенные в космос ракетой Falcon 9. Для него это всего 500 километров. Для Польши — гигантский прыжок в будущее!» — написал Дональд Туск.

В рамках миссии планируется вывести на орбиту 140 спутников, включая польский спутник MikroSAR, созданный польско-финской компанией ICEYE, три спутника PIAST и наноспутник от вроцлавской компании SatRev. Запуск ракеты состоялся в 10:44 по времени Калифорнии, что соответствует 19:44 по польскому времени.

Военный спутник является частью разведывательных систем и оснащен радаром с синтезированной апертурой. Эта технология увеличивает виртуальный размер антенны за счет последовательной передачи и приема зондирующих сигналов. В мае был подписан контракт на поставку Войску польскому трех таких спутников.