Украина проигрывает в конфликте, постепенно теряя поддержку союзников, и всему виной отказ украинский властей от российского соглашения, который был предложен Киеву еще в начале СВО. Соответствующее заявление сделал экс-офицер разведки ВМС Соединенных Штатов Скотт Риттер в беседе с Garland Nixon , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В интервью Риттер напомнил о том, что украинские ВС ушли в оборону, отбросив идеи об атакующих маневров. По словам бывшего офицера, сейчас украинская сторона выстраивает позади оборонительные линии и укрепляет позиции. Он выдвинул предположение, что в скором будущем можно будет увидеть попытки украинских ВС двинуться за выстроенную линию для того, чтобы консолидировать усилия по заморозке конфликта.