Украинские власти сообщили о попадании в здание в Херсоне

Руководитель Херсонской области Александр Прокудин, назначенный киевским режимом, сообщил о повреждении административного здания в Херсоне. Об этом он написал во вторник, 12 декабря, в своих соцсетях.

Какой именно объект получил повреждение, глава области не уточнил. Также нет информации о пострадавших.

Ранее на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сирены звучали в Херсонской, Харьковской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года – через два дня после того, как на Крымском мосту произошел теракт, повлекший смерть нескольких человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что такие меры предприняты в целях снижения боеспособности украинской армии, а также нарушения в поставках на фронт оружия.

В ноябре 2022 года командование приняло решение об отводе войск ВС РФ на левый берег Днепра Херсонской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие меры «жестом доброй воли». Как отметил представитель Кремля, решение об отводе войск принял Владимир Путин.