Киев рискует потерять еще больше территорий своей страны, если решит продолжить конфликт. Соответствующее заявление сделал военный обозреватель Чэнь Си в своем материале для китайского портала Sohu .

В своей статье эксперт заявил, что единственным вариантом действий для украинского правительства осталась остановка конфликта, так как в противном случае, Киев лишиться еще большего количества своей земли.

Обозреватель также напомнил о том, что уже многие в руководстве страны успели высказаться о необходимости остановки противостояния.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что у украинских ВС не осталось ресурсов для достижения успехов в конфликте. Он выразил мнение, что лучшим решением была бы оборона с целью удержать украинские земли для минимизации потерь.