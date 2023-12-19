В Белом доме заявили о готовности к переговорам с КНДР

Соединенные Штаты все так же готовы к проведению переговоров с КНДР без предварительных условий. В частности, американская сторона готова обсудить денуклеаризацию Северной Кореи, но правительство КНДР отказалось от данного предложения. Соответствующее заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга , состоявшегося накануне.

В ходе речи Кирби напомнил о том, что Штаты уже неоднократно заявляли о своей готовности сесть за стол переговоров с КНДР, не выдвигая предварительных условий. По словам координатора, таким образом США хотят добиться денуклеаризации корейского полуострова.

Кирби также сообщил о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять предложение» Соединенных Штатов.

Недавно сестра Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чен заявляли, что их страна никогда не согласится на переговоры с Штатами и не станет возобновлять диалог с ними.