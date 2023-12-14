В Белом доме заявили о прекращении военной поддержки Украины до конца года

Соединенные Штаты и дальше ожидают, что не смогут оказывать военную поддержку Украине до конца 2023-го года без соответствующего решения от местного конгресса. Соответствующее заявление сделала накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе беседы с журналистами Жан-Пьер подтвердила информацию о том, что страна оказалась в ситуации, когда более не может помогать Киеву деньгами. Таким образом она подтвердила прогноз администрации Штатов об исчерпании средств на военную помощь для Украины.

По словам пресс-секретаря, к концу года у Штатов полностью кончатся средства в случае, если конгресс не поддержит запрос главы государства о выделении денег на цели нацбезопасности, которые включают в себя и деньги для Украины.