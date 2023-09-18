В Китае отреагировали на заявление Бербок о «диктаторе» Си Цзиньпине

В МИД Китая назвали абсурдом и провокацией заявление главы дипломатического ведомства Германии Анналены Бербок о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором.

«Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого. Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьезно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация», – сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Бербок в интервью Fox News предположила, что победа России в украинском конфликте стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Глава немецкого МИД «славится» своими неаккуратными высказываниями. Так, ранее она заявляла, что «Европа ведет войну против России». Также мемами стали ее слова о «повороте на 360 градусов» и странах, находящихся «в сотнях тысяч километров о Германии».