Американский конгрессмен Стени Хойер выразил критику в сторону нежелания своих коллег поддержать новый закон о военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Слова законодателя передает информационное агентство РИА Новости .

Хойер подчеркнул, что именно действия американских конгрессменов привели к тому, что президент РФ Владимир Путин сделал заявление о сомнениях Запада в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Конгрессмен также вспомнил слова Путина о том, что вся помощь для Украины поступает с Запада, но бесплатной части этой поддержки скоро придет конец. По словам Хойера, это уже происходит по вине американских законодателей.

«Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — подчеркнул он.

Накануне состоялась прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина, на которой лидер РФ заявил о том, что Украина получает поддержку Запада «на халяву». Он также подчеркнул, что ей скоро придет конец.