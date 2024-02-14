В Конгрессе США собираются бойкотировать закон о помощи Украине

Спикер Палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил о своем намерении бойкотировать новый закон о военной помощи для Украины. Об этом сообщило американское издание AP со ссылкой на источники.

Как утверждает собеседник издания, Джонсон выступил с критикой в адрес закона о военной помощи для Украины и Израиля, который накануне был одобрен американским Сенатом. Высказывания Джонсона поставили под сомнение вероятность одобрения пакета помощи в Палате представителей, так как ее члены скептически относятся к идее о финансировании Украины, подчеркивают в издании.

Как заявил сам Джонсон, Палата должна продолжать самостоятельную работу над принятием закона по охране границ Соединенных Штатов, так как Сенатом не было одобрено ни единой поправки. Политик планирует бойкотировать проект о помощи и не собирается выставлять его на голосование, сообщили журналисты.