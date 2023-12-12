В Конгрессе заявили, что сенаторы не станут слушать указания Зеленского

Американский конгрессмен Майк Ли заявил, что местные сенаторы не будут слушать указания украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Ли указал на то, что у американских сенаторов могут быть закономерные причины не соглашаться со словами Зеленского. Он также добавил, что лично ему на ум приходит множество подобных причин.

Как заявил конгрессмен, сенаторы не захотят выполнять требования президента Украины по той причине, что их прямой обязанностью является забота о национальных интересах Соединенных Штатов.

Зеленский посетил Штаты с визитом для встречи с главой государства и ряда публичных выступлений. Накануне у него состоялось первое выступление в американской столице, в ходе которого, он раскритиковал американский Конгресс за промедления с поддержкой Киева.