В Кремле пока не располагают информацией о дате похорон Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией о дате и формате похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он рассказал в понедельник, 28 августа, журналистам.

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу вам сказать. Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано. Такие решения - они всегда принимаются вместе с родственниками, в первую очередь, конечно, основываются на решении родственников», – сказал Песков.

Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла в среду, 23 августа, в Тверской области. Его частный бизнес-джет Embraer Legacy упал вблизи села Куженкино. На борту самолета находились 10 человек. По данным Росавиации, среди них числился сам Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

В этот же день тела всех присутствующих на борту обнаружили, но сразу установить их личность не удалось. Для этого потребовалась ДНК-экспертиза. 27 августа Следственный комитет РФ официально заявил, что среди погибших удалось идентифицировать Пригожина.

Следком России также возбудил уголовное дело по статье 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» УК РФ.

В конце июня Пригожин вместе с бойцами ЧВК предпринял попытку военного мятежа в России. Он и его группировка заняла штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону (ЮВО). Также Пригожин отдал приказ выдвигаться на Москву с военной техникой.

Президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором призвал прекратить мятеж. Также к разрешению ситуации подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. После этого основатель ЧВК принял решение «отступить» и переместиться в полевые лагеря.