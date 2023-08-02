В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана по вопросу зерновой сделки

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили зерновую сделку. Лидеры государства общались в среду, 2 августа.

По информации Кремля, Путин объяснил Эрдогану причины приостановки участия Россия в черноморской инициативе и заверил, что Москва вернется к ней, когда Запада начнет учитывать ее интересы.

Отдельно российский лидер подчеркнул, что Россия прорабатывает пути надежных поставок российского зерна нуждающимся странам, в том числе и на безвозмездной основе.

Россия официально объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 17 июля. Впервые соглашение было заключено 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН. Его главная цель – беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов для поставки нуждающимся государствам.

Для этого российская сторона разблокировала черноморские коридоры и дала гарантии безопасности украинских судам.

Путин неоднократно заявлял, что в рамках черноморской инициативы интересы Москвы не соблюдаются, поэтому она неэффективна. Одним из условий РФ было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, или альтернативное решение – подключение дочернего банка финансовой организации к системе. Но в ЕС из-за санкций это не позволили сделать.

После выхода России из зерновой сделки в Минобороны сообщили, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные суда с военным грузом.