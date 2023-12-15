В Пентагоне подтвердили встречу с китайским военным атташе

Анонимный представитель Пентагона подтвердил информацию о планирующейся встрече чиновника американского ведомства Майкла Чейза с военным атташе Лю Чжанем. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Недавно о данной встрече уже сообщало американское издание FT. Согласно информации издания, представители Соединенных Штатов и Китая обсуждали сразу несколько встреч по военным вопросам на высоком уровне. Уточнялось, что встречи запланированы на следующий год.

В беседе с российским агентством анонимный представитель Минобороны Штатов подтвердил информацию о том, что данные встречи планируются.

Представитель китайского посольства в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй сообщил изданию о том, что военные Китая готовы взаимодействовать с Штатами для того, чтобы возобновить равноправные контакты между ведомствами на высоком уровне.