В Пентагоне заявили, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и помощью Киеву

Соединенным Штатам по итогу придется делать выбор между боевой готовностью государства и военной поддержкой для Украины на фоне исчерпания денег на оружейные поставки Киеву. Соответствующее заявление сделал официальный представитель американского Министерства обороны Патрик Райдер, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В беседе с журналистами представитель Пентагона заявил, что по итогу страна встанет перед выбором, где ей придется решать, что для нее важнее: собственная боевая готовность или желание дальше помогать Украине в той степени, в которой ей это требуется на фронте.

Райдер также заявил, что у Штатов имеется более $4 миллиардов на поддержку Украины и $1 миллиард на пополнение собственных оружейных запасов.