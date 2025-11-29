В Раде перечислили возможных кандидатов на пост главы офиса Зеленского

По информации, распространенной депутатом Верховной рады Ярославом Железняком в его Телеграм-канале, на должность Андрея Ермака, который покинул пост главы офиса Владимира Зеленского, претендуют четыре кандидата.

Среди них — руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Минувшей пятницей, 28 ноября, на официальном сайте Зеленского появилась информация о том, что он подписал указ об увольнении руководителя своего офиса Ермака.

«По моей информации, есть четыре наиболее вероятных кандидата. Это не значит, что не появится еще пятый, который и получит должность. Но пока так... Юлия Свириденко... Михаил Федоров... Кирилл Буданов*... Денис Шмыгаль», — написал Железняк.

В свою очередь Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады Украины, заявил, что Юлия Свириденко сохранит пост премьер-министра страны. На освободившееся место главы офиса президента рассматривается кандидатура Михаила Федорова, первого вице-премьера Украины.

* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.