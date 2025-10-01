В России оценили способность страны противостоять санкциям
Небензя: Россия справится с новыми санкциями США, если они будут
Россия готова противостоять новым санкциям США, если они будут введены. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.
Москва не исключает введения дополнительных санкционных пакетов Вашингтоном. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что за последние 2,5 года страна научилась адаптироваться к ограничительным мерам. Он заявил о возможном введении новых санкций, но выразил уверенность в способности России найти эффективные способы противодействия.
По мнению Небензи, опыт жизни в условиях предыдущих ограничений позволит стране успешно справиться с любыми новыми вызовами. Заявление было сделано в ответ на потенциальное ужесточение американской санкционной политики.
Ранее Трамп вновь заявил о якобы тяжелом состоянии экономики России.