В России оценили способность страны противостоять санкциям

Россия готова противостоять новым санкциям США, если они будут введены. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости .

Москва не исключает введения дополнительных санкционных пакетов Вашингтоном. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что за последние 2,5 года страна научилась адаптироваться к ограничительным мерам. Он заявил о возможном введении новых санкций, но выразил уверенность в способности России найти эффективные способы противодействия.

По мнению Небензи, опыт жизни в условиях предыдущих ограничений позволит стране успешно справиться с любыми новыми вызовами. Заявление было сделано в ответ на потенциальное ужесточение американской санкционной политики.

Ранее Трамп вновь заявил о якобы тяжелом состоянии экономики России.