Сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева сказала РИА Новости, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве являются настоящей дикостью и даже признанием в терроризме. Она отметила, что его необходимо искоренить, поскольку жить по соседству с террористами никак нельзя.

«Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир? Это совершенно точно измышления больного разума, это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя», — высказалась Алтабаева.

Напомним, РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины великой Победы: с полуночи 7 на 8 мая до полуночи 10 на 11 мая. Как сообщал Кремль, на данный период останавливаются все боевые действия.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский шесть раз просил президента Бразилии о встрече, но тот пока ни разу не ответил. Власти Украины пригласили бразильского президента посетить Киев до поездки в Россию на 9 Мая.