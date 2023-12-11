Аппетиты американской власти могут стать причиной для введения воинской обязанности в Соединенных Штатах. Об этом заявил экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в своей статье для журнала American Conservative .

В данном материале Бэндоу заявил, что если внешнеполитический истеблишмент в США не откажется от идеи правления миром, то в стране придется ввести воинскую обязанность. Он выразил мнение, что тенденция Штатов вмешиваться в конфликты по всему миру отталкивает американцев от добровольной службы.

Бэндоу считает, что потенциальные бойцы боятся конфликта на территории Украины, в котором США выступает одной из сторон, ведя непрямую войну с ядерной державой в виде РФ. По словам бывшего советника президента, российская политика остается единственным, что спасает Европу от катастрофической эскалации данного конфликта.

Он также отметил, что если в Соединенных Штатах вернут обязательный призыв, то это будет чревато падением дисциплины и боевого духа, а также снижением общих качеств американских ВС.