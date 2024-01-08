В США назвали провалом сокрытие болезни Остина

Неспособность американского Министерства обороны проинформировать администрацию о болезни шефа Пентагона Ллойда Остина является «провалом». Соответствующее заявление сделал член палаты представителей Дон Бэкон в своих социальных сетях.

В своем посте он напомнил, что время предупреждения о ядерной опасности новейшим российским и китайским оружием составляет лишь 15 минут. Бэкон подчеркнул, что Пентагон играет жизненно важную роль в реагировании.

Республиканец заявил, что отсутствие у Белого дома информации о том, что глава Минобороны целых 3 дня находился в отделении интенсивной терапии, является «провалом руководства». Он потребовал исправить ситуацию, подразумевая работу ведомства.

Пятого января поступила информация о том, что Остин оказался в больнице 1 января, с осложнениями после плановой процедуры. NBC в субботу сообщили, что он 4 дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс.

Согласно информации Politico, Пентагон также 3 дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза.