Украинские ВС испытывают острый дефицит боеприпасов, который не может быть восполнен государствами-членами НАТО. Соответствующее заявление сделал авторы американского журнала MWM в своем материале.

Сообщается, что темпы расходования боеприпасов у украинских солдат оказались значительно выше производственных возможностей Запада, что спровоцировало дефицит. Отмечается, что это создает очень серьезную проблему, которая только сильнее усугубляется поставками боеприпасов Израилю со стороны Соединенных Штатов. Острее всего дефицит у самих американцев, ведь их ВС и вовсе остались без нескольких категорий оружия, заявили авторы.

В то же время, российские фронтовые части сейчас оснащаются еще лучше, чем в начале конфликта. В журнале объяснили, что РФ значительно наращивает объемы производства собственного оборонного сектора.

Авторы ставят под сомнение возможность Штатов выйти из данного тупика при ограниченных возможностях и проблемах в Сенате.