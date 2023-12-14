В США посмеялись над заявлением Зеленского об успехах России в СВО

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе Соединенных Штатов о том, что российские ВС не одержали «ни одной победы» на фронте. Макгрегор прокомментировал слова Зеленского в беседе с Judging Freedom , размещенной на видеохостинге YouTube.

Ведущий включил Макгрегору фрагмент с речью украинского лидера в конгрессе. Там Зеленский заявил о том, что РФ «не одержала ни одной победы» и не смогла занять «ни одной деревни» в ходе конфликта с Украиной.

Услышав эти слова, оба участника трансляции рассмеялись и заявили, что это является чушью. В то же время, Макгрегор выдвинул предположение, что ВС РФ намеренно не продвигаются глубже в страну, занимая лишь побережья для одержания стратегической победы. По словам Макгрегора, так же раньше поступали римляне, занимая исключительно прибрежные территории.