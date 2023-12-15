В США заявили о безоговорочной поддержке Китаем действий РФ в СВО

В ходе выступления на семинаре, посвященному взаимоотношениям Китая и Соединенных Штатов, Бернс заявил, что наращиваемое сотрудничество российской и китайской сторон является «важным развитием событий». Тем не менее он отметил, что КНР не поставляет РФ никакого оружия. Дипломат подчеркнул, что Штаты следят за этим «каждый день» и до сих пор подобного не замечали.

Посол также подчеркнул, что КНР не выступает в качестве беспристрастной стороны в данном конфликте, так как заметно склоняется в российскую сторону. В качестве примера представитель американской дипмиссии указал на то, что посол Украины прибыл в страну полгода назад, но так до сих пор и не получил в полной мере доступ к правительству КНР.

Он также заявил, что китайское правительство с первого дня конфликта возлагало вину за него на Соединенные Штаты и НАТО. По словам дипломата, у Китая и США имеются «серьезные разногласия» в вопросе СВО.