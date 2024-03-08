В центре Вашингтона начался пропалестинский протест

Большое количество пропалестинских активистов собрались у Капитолия в центре Вашингтона для протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Акция собралась у здания в преддверии выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена с ежегодным обращением к конгрессу и нации, сообщает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что протестующими была заблокирована Пенсильвания-авеню, так как они сели на проезжей части, растянув под собой большой флаг Палестины. Транспортеры украшены надписями с антиизраильскими заявлениями и фразами, осуждающими политику действующего президента Штатов.

Сообщается, что вторая акция протеста проходит также у Белого дома, где собравшиеся требуют прекратить помощь Америки Израилю.

Ожидается, что в ходе своей речи в конгрессе Байден объявит об открытии временного морского порта в Газе для того, чтобы завозить гуманитарные грузы по морю.