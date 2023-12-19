В ВСУ призвали украинцев готовиться к самому страшному году

Предстоящий год будет самым страшным для украинцев. Об этом заявил младший сержант ВСУ Юрий Сиротюк в беседе с местным каналом NTA , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Сиротюк заявил, что украинцы должны понимать, что их ожидает в 2024-м году. Военный добавил, что для того, чтобы достичь успеха в боях, украинскому правительству нужно будет мобилизовать почти всех своих граждан, которые пригодны к службе. Он также предупредил, что конфликт может затронуть и те территории, которые в данный момент считаются мирными.

Военный также высказал критику в сторону всех, кто уклоняется от призыва и «прячется в женских юбках». Он предположил, что со временем таких украинцев призовут уже в армию РФ.