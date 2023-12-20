В WSJ провозгласили Путина геополитическим победителем года
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Обозреватель Джеральд Бейкер провозгласил российского президента Владимира Путина геополитическим победителем 2023-го года в своем материале для американского издания The Wall Street Journal.
В своей статье Бейкер признался, что не рад такое объявлять, но вынужден признать Путина геополитическим победителем по итогам завершающегося года. Журналист указал на то, что российский лидер занял данный титул, так как украинское контрнаступление провалилось, а экономика России смогла выдержать все нападки и ограничения со стороны коллективного Запада.
В то же время, европейская позиция слабеет, а поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов демонстративно «дала трещину», заключил обозреватель.