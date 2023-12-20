В WSJ провозгласили Путина геополитическим победителем года

В своей статье Бейкер признался, что не рад такое объявлять, но вынужден признать Путина геополитическим победителем по итогам завершающегося года. Журналист указал на то, что российский лидер занял данный титул, так как украинское контрнаступление провалилось, а экономика России смогла выдержать все нападки и ограничения со стороны коллективного Запада.

В то же время, европейская позиция слабеет, а поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов демонстративно «дала трещину», заключил обозреватель.