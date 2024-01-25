Великобритания планирует купить Taurus у Германии для отправки Storm Shadow Киеву

Британия выдвинула ФРГ предложение о продаже крылатых ракет Taurus для того, чтобы Королевство могло поставить больше ракет Storm Shadow на Украину. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Handelsblatt .

Как сообщают журналисты, таким образом Британия предложила ФРГ выход из «тупиковой дискуссии» о поставках высокоточного вооружения для Киева. В издании отметили, что закупка Taurus для Британии, позволила бы руководству в Лондоне свободно поставлять на Украину свои Storm Shadow.

Журналисты со ссылкой на дипломатов и членов правительства также сообщили, что это предложение было сделано Великобританией несколько недель назад. По словам источников, в данный момент оно рассматривается правительством Германии.

Отмечается также, что главный спор в вопросе поставок Taurus вызван дальностью действия данных снарядов, которая составляет 500 километров.

Ранее ФРГ не поставляла Украине вооружение с подобными характеристиками. В немецком сообществе также обсуждалась вероятность запрограммировать ракеты так, чтобы украинская сторона не смогла с их помощью наносить удары по территории РФ. По информации Spiegel, этот вопрос интересовал канцлера страны Олафа Шольца, и поэтому велись переговоры с представителями военной промышленности.