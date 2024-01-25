Великобритания планирует купить Taurus у Германии для отправки Storm Shadow Киеву
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Британия выдвинула ФРГ предложение о продаже крылатых ракет Taurus для того, чтобы Королевство могло поставить больше ракет Storm Shadow на Украину. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Handelsblatt.
Как сообщают журналисты, таким образом Британия предложила ФРГ выход из «тупиковой дискуссии» о поставках высокоточного вооружения для Киева. В издании отметили, что закупка Taurus для Британии, позволила бы руководству в Лондоне свободно поставлять на Украину свои Storm Shadow.
Журналисты со ссылкой на дипломатов и членов правительства также сообщили, что это предложение было сделано Великобританией несколько недель назад. По словам источников, в данный момент оно рассматривается правительством Германии.
Отмечается также, что главный спор в вопросе поставок Taurus вызван дальностью действия данных снарядов, которая составляет 500 километров.
Ранее ФРГ не поставляла Украине вооружение с подобными характеристиками. В немецком сообществе также обсуждалась вероятность запрограммировать ракеты так, чтобы украинская сторона не смогла с их помощью наносить удары по территории РФ. По информации Spiegel, этот вопрос интересовал канцлера страны Олафа Шольца, и поэтому велись переговоры с представителями военной промышленности.