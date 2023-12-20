Верховный суд запретил Трампу участвовать в выборах в Колорадо

Верховный суд Колорадо запретил экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от республиканцев на выдвижение своего кандидата на пост лидера страны в 2024-м году. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN .

Во время принятия решения, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки в конституции страны, который запрещает заступать на высшие госдолжности гражданам США, когда-либо принимавшим участие в мятеже.

Данное решение вступит в силу 4 января предстоящего года, что дает Трампу время на подачу апелляции в Верховный суд Соединенных Штатов. В то же время, 5 января закончится срок составления списков кандидатов на праймериз для республиканцев.

Представители штаба американского политика заявили, что вердикт суда является ошибочным. Они пообещали, что в ближайшее время обжалуют его.