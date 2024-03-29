Военкор Ткач: Киев готовится к открытию нового фронта на границе с РФ

На Украине стали ходить разговоры о наступлении РФ на всех приграничных участках. Украинские ВС готовятся к ответу и жертвуют своими резервами на линии соприкосновения для того, чтобы не допустить открытия нового фронта. Соответствующее заявление сделал военкор издания «Украина.ру» Василий Ткач в беседе с URA.ru .

Эксперт заявил, что украинская сторона испытывает большие проблемы с резервами из-за того, что границы вызывают у Киева ряд опасений.

Корреспондент заявил, что ВС РФ может зайти на территорию Украины со стороны Белгорода и Курска, а также с Белоруссии. Он объяснил, что украинские ВС вынуждены перенаправлять свои ресурсы на это, и из-за этого не могут перебрасывать людей в нужном количестве на действующие фронты, где ведутся бои.

Украинская сторона осознает, что в противном случае ВС РФ попросту зайдет и откроет новый фронт, на который Киеву нечем отвечать, объяснил журналист.