Военный эксперт Дандыкин: ВСУ поступает много бракованного оружия

Украинским ВС поступает большое количество бракованного вооружения. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием «Лента.ру» .

По словам военного, это происходит на фоне того, что Запад и Европа зачастую отдают Украине свое старое оружие у которого уже истекает запас прочности. Вооружение также может не проверяться при поступлении, добавил он. Большинство оружия и техники, отправленных Киеву были с превышенным сроком годности, считает Дандыкин.

Военный подчеркнул, что зачастую западное оружие требует сложного обслуживания и определенных правил хранения. По его словам, не соблюдаются и запасы прочности, так как часто оружие используется украинскими военными дольше допустимого. Главной проблемой Украины по мнению эксперта является отсутствие своего производства.