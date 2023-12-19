Военный корреспондент опубликовал памятку по уничтожению американских Abrams

Военкор Борис Рожин опубликовал в своих социальных сетях памятку для российских солдат по уничтожению американских танков Abrams.

Он уточнил, что изначально инструкция создана Росгвардией, и описывает действия по уничтожению американской военной техники. В ней указаны слабые места американского танка, которыми оказались борта, корма и гусеницы.

Среди слабых мест Abrams также указан большой расход топлива, необходимость в замене его фильтров 2 раза в сутки, сложности в эвакуации экипажа танка и отсутствие автомата для заряжания пушки.

Корреспондент также указал на то, что танковые приборы наведения уничтожаются при помощи обычного стрелкового вооружения.

Согласно официальной информации, Соединенные Штаты передали Киеву свыше 30 танков M1 Abrams, но сведений об их применении украинскими ВС пока нет.