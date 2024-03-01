Военный Матвийчук: истребителя Су-25 боятся все, кто с ним соприкасался

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что отечественный истребитель Су-25 «Грач» является техникой, внушающей страх всем противникам. Он отметил, что у данного самолета имеется большой опыт боевого применения и его «боятся все, кто с ним соприкасался». Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Лента.ру» .

Эксперт напомнил, что данная модель российских истребителей уже была испытана в Афганистане и в Сирии, в ходе боевых действий. В данный же момент, он эффективно применяется российскими ВС в СВО на территории Украины, сообщил Матвийчук.

Он рассказал, что в основе вооружения самолета лежат бомбы, так как Су-25 способен нести неуправляемые осколочно-фугасные снаряды и имеет 30-мм пушки, которые полезны в штурмах. Дальность запуска ракет составляет до 8 километров, а бомбовая нагрузка – до 3 тонн, добавил эксперт.

По словам Матвийчука, Су-25 является великолепной машиной, которую боятся все с ней соприкасавшиеся.