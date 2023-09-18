ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО днем, 15 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, ВСУ выпустили пять ракет в 15:45 по Куйбышевскому и Киевскому районам города. Прилеты пришлись по населенному пункту Орловка. Какой именно тип РСЗО в сообщении не уточняется. Также пока неизвестно о последствиях обстрела.

Ранее СМИ сообщили о мощных взрывах в Донецке. По информации РИА Новости, у здания администрации главы ДНР прогремели взрывы. Было зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в зоне риска оказался бульвар Пушкина.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в результате атаки никто не пострадал.

Для обстрелов мирных городов ВСУ используют переданную США артиллерию калибра 155 миллиметров. Она стоит на вооружении в странах Североатлантического альянса.